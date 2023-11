"Vendita flop le priorità per Fidi"

La Fisac Cgil Toscana esprime "preoccupazione in merito alla recente notizia del fallimento della vendita, attraverso bando, di una quota maggioritaria del capitale di Fidi Toscana a soggetti privati". Secondo il segretario generale della Fisac Toscana, Paolo Cecchi, "qualsiasi ridefinizione dei parametri relativi ad un nuovo bando di vendita di Fidi Toscana deve confermare elementi per noi imprescindibili come: il mantenimento della compagine degli impiegati; il mantenimento dei diritti, normativi ed economici, acquisiti per i dipendenti, a cominciare dal Contratto nazionale Abi; il mantenimento di una presenza qualificata della Regione nel capitale; la sede a Firenze".