"Valdera e Valdarno nuovi distretti rurali"

La Regione Toscana riconosce la Valdera e il Valdarno Inferiore come distretto rurale. L’area, che si aggiunge agli 11 distretti regionali già individuati, verrà iscritta nell’elenco nazionale dei distretti del cibo. "I distretti sono strumenti preziosi per la salvaguardia del territorio rurale, della sua storia, del paesaggio, del lavoro e dei prodotti dei nostri agricoltori" ha sottolineato la vicepresidente della Regione e assessora all’Agroalimentare Stefania Saccardi (nella foto). "Nell’epoca segnata dal progresso tecnico e tecnologico, stiamo dimenticando le nostre origini e con esse stiamo perdendo il valore intrinseco che la grande varietà dei prodotti agricoli del territorio toscano rappresenta nel panorama enogastronomico e rurale italiano". I distretti rurali "sono uno strumento prezioso per trovare nella cultura e nelle tradizioni l’elemento di aggregazione per condividere i problemi e trovare elementi di sviluppo" ha concluso.