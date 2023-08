Vacanze finite per l'Amen BC Servizi, lunedi 21 fissato il raduno precampionato

Arezzo, 18 agosto 2023 – Lunedi 21 Agosto partirà la preparazione precampionato dell'Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo che si ritroverà al Palasport Estra sotto la guida dello staff tecnico amaranto. Curiosità per vedere all'opera i nuovi arrivati che sono andati ad integrare una intelaiatura rodata dall'ultima strepitosa stagione, coach Evangelisti e l'assistente Liberto cureranno gli aspetti tecnici degli allenamenti mentre la parte fisica sarà seguita da Simone Marraccini, colonna portante dello staff anche per il suo lavoro di prevenzione e cura degli infortuni. Alle conferme Fornara, Giommetti, Pelucchini, Provenzal, Rossi, Terrosi e Toia, la società ha inserito i neo arrivati Calzini, Iannicelli, Jankovic, Semprini e Zocca, oltre a questo pacchetto consolidato ci saranno a disposizione di coach Evangelisti anche alcuni giovani che saranno impegnati anche nel campionato Under 19 Gold e sui cui la società crede molto in ottica non solo futura. Alla prima squadra si aggregheranno infatti Laerte Fabrizi che grazie alla collaborazione con il Basket Don Bosco Figline vestirà la maglia amaranto come fatto in precedenza dal padre Andrea, poi Marius Nica, Mattia Lanucci, Mirko Vagnuzzi ed Alessio Borri. Fissate anche alcune amichevoli precampionato il cui calendario completo sarà reso noto nei prossimi giorni.