Arezzo, 11 settembre 2023 – Va a Napoli l’edizione 2023 della Link Cup 2023, torneo pre stagionale di Serie A ideato e organizzato dalla Pallacanestro Dukes Sansepolcro e tenutosi al Palasport del comune biturgense sabato 9 e domenica 10 settembre.

I partenopei hanno avuto la meglio su altre due squadre della massima serie italiana - Pistoia e Pesaro - e sul CSO Voluntari, compagine in forza nella Prima Divisione rumena e vera sorpresa del quadrangolare, avendo prima battuto Pesaro per poi arrivare a un passo dal trionfare in finale.

Nelle semifinali di sabato, Napoli ha prima battuto 80-69 Pistoia, che non è riuscita a completare la rimonta dopo essere andata sotto in avvio. Come già detto, Voluntari ha poi sconfitto Pesaro 84-75.

Domenica, Pesaro ha dominato per tre quarti Pistoia nella finale terzo/quarto posto, imponendosi alla fine per 63-53. Tiratissima invece la finalissima, rimasta in bilico per tutti i 40 minuti, e anche oltre. Dopo che il napoletano Jacob Pullen mette a segno un gran canestro da tre punti a dieci secondi dalla fine per il 75-75, c’è infatti bisogno dei supplementari. Qui i biancazzurri ne hanno di più e superano Voluntari per 87-81 conquistando la coppa.

Una due giorni di sport ai massimi livelli, che ha attirato un nutrito pubblico al Palasport di Sansepolcro. Un’occasione per i tanti appassionati del territorio di osservare da vicino le gesta dei grandi della pallacanestro internazionale.

