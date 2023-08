"Unicoop Firenze blocca il prezzo di 600 prodotti: un aiuto alle famiglie"

Un aiuto alle famiglie e un impegno che la cooperativa rinnova per tutelare il potere d’acquisto in un momento di difficoltà per le famiglie: è iniziata, e andrà avanti fino al 30 settembre, la nuova iniziativa ’Prezzo conveniente’ di Unicoop Firenze, con oltre 600 prodotti a marchio Coop e di altre marche proposti a soci e clienti allo stesso prezzo in tutti i punti vendita. Un paniere di prodotti di prima necessità, si spiega in una nota, "industriali e freschissimi, per garantire una spesa completa e varia".

L’iniziativa, spiega Unicoop, è pensata "per ridare ossigeno alle famiglie e che, sul piano locale, anticipa quanto allo studio a livello nazionale.

E sempre nella giornata di ieri è arrivata la firma di una lettera d’intenti siglata anche da Coop, e da altre associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Obiettivo dell’iniziativa – si sottolinea ancora nel documento – è quello di siglare, entro il prossimo 10 settembre, un accordo per un’iniziativa anti-inflazione per contenere i prezzi dei prodotti del carrello della spesa nel periodo settembre-dicembre 2023. L’iniziativa ha l’obiettivo di accelerare il rientro dell’inflazione in corso negli ultimi mesi e che è proseguito anche a luglio".

"Come già fatto con le tante iniziative in corso d’anno, anche con attività straordinarie – prosegue la nota – Coop è pronta a dare il suo contributo aderendo con convinzione al trimestre a prezzi bloccati, come ha dichiarato Maura Latini, presidente Coop Italia: ‘Come Coop ci stiamo perché crediamo che, in un momento di difficoltà delle famiglie, sia necessario dare un contributo’".

Un’adesione, quella alla dichiarazione congiunta, che ha registrato invece il no dell’industria di beni di largo consumo: "Non si può parlare di responsabilità sociale d’impresa – ha commentato ulteriormente la presidente Latini – e poi tirarsi indietro quando arriva il momento di collaborare per dare davvero una mano agli italiani".