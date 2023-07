Una serata di premiazioni e spettacolo con l’“Aquila d’Oro”

Arezzo, 8 luglio 2023 – Una notte di premiazioni, esibizioni e intrattenimento con un filo conduttore: celebrare i valori dello sport. Martedì 11 luglio, alle 21.15, la Fortezza Medicea sarà il suggestivo scenario della terza edizione dell’“Aquila d’Oro” e andrà a rinnovare un atteso appuntamento dell’estate aretina che farà affidamento sulla presenza di grandi ospiti del calibro del Commissario Tecnico della nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati e dell’artista Sergio Sgrilli da Zelig. L’evento, organizzato dalla Ginnastica Petrarca con la collaborazione del Comune di Arezzo e del Coni, gode del patrocinio della Regione Toscana ed è posto in apertura del calendario estivo della Fondazione Guido d’Arezzo, andando a configurare un’occasione per valorizzare sportivi e testimonial della società civile che rappresentano un positivo esempio di impegno, determinazione, resilienza, etica e fair-play.

La serata sarà aperta dall’incalzante ritmo della Fanfara dei Bersaglieri di Siena che, con un vasto repertorio musicale e con sceniche divise storiche, sarà presente sul palco della Fortezza per proporre un coinvolgente spettacolo con cui ha raccolto consensi in tutto il mondo. Tra i momenti caratterizzanti rientrerà il messaggio in apertura del presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò che ha dimostrato il proprio apprezzamento verso questa iniziativa, poi il cuore dell’evento sarà la consegna del “Premio Aquila d’Oro - Il valore nel successo” a Daniele Bennati che, nonostante gli impegni del Tour de France come Ct della nazionale italiana, ha accolto l’invito a partecipare alla serata e a condividere gli aneddoti di una carriera sportiva ricca di soddisfazioni dove spicca la vittoria della classifica a punti della Vuelta a Espana del 2007 e del Giro d’Italia del 2008. La sua carriera prima da ciclista e poi da tecnico è stata contraddistinta dai valori di correttezza, impegno e etica che identificano anche l’“Aquila d’Oro”.

Particolari attese saranno orientate verso la consegna del premio “Aquila d’Oro” nelle diverse categorie valoriali: per “Impegno e determinazione” saranno insigniti la pallavolista Valentina Biccheri e l’imprenditore Santino Menchetti, per “Resilienza” sono attesi sul palco la nuotatrice Emma Lancini e il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani, e infine per “Etica e fair-play” verranno applauditi il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco e la direttrice del Museo Archeologico “Mecenate” Maria Gatto. Uno speciale riconoscimento verrà conferito al miglior giovane sportivo del territorio aretino che è stato individuato attraverso un sondaggio condotto sui social network, che sarà rivelato nel corso della serata e che riceverà la prima edizione del “Premio Aquila d’Oro - Giorgio Cerbai” intitolato alla memoria dello storico delegato provinciale del Coni.

Il programma delle premiazioni verrà inframezzato dalla simpatia dell’attore, comico e cantante Sergio Sgrilli che, tra i più amati protagonisti della storia di Zelig di cui realizzò la celebre sigla di chiusura “Canto (lo faccio a Zelig)”, porterà sul palcoscenico alcuni dei suoi migliori monologhi. Un ulteriore contributo allo spettacolo della serata sarà garantito da un estratto del monologo teatrale “Bicicletteide” di Samuele Boncompagni dell’associazione Noidellescarpediverse, dalle esibizioni di danza della compagnia di Nicoletta Tinti e dalle coreografie del gruppo Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca in vista della partenza per i mondiali di Amsterdam. L’ingresso all’evento sarà gratuito fino a esaurimento posti, con le ultime prenotazioni possibili dal portale Discover Arezzo. «L’“Aquila d’Oro” - spiega Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - è ormai diventato un evento atteso, partecipato e unico nel suo genere per la celebrazione dei valori che lo sport è capace di trasmettere. Tutto questo è testimoniato dai nomi degli ospiti che si alterneranno nel corso della serata, fornendo al premio una ribalta sempre più importante anche a livello regionale».