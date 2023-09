Una festa del fitness nel cuore del Casentino tra sport, benessere e solidarietà

Arezzo, 6 settembre 2023 – Una festa del fitness nel cuore del Casentino. Domenica 17 settembre, dalle 16.00, è in programma la nona edizione del Fitness Day che proporrà un ricco e variegato programma tra esibizioni sportive, allenamenti a partecipazione gratuita, occasioni di approfondimento dedicate al benessere, spettacolo e solidarietà. L’iniziativa, organizzata e ospitata dalla palestra Body House di Bibbiena, rappresenta un tradizionale appuntamento di inizio stagione promosso con il coinvolgimento di numerose realtà locali con l’obiettivo di aggregare bambini, ragazzi e adulti a cui viene proposto un pomeriggio di movimento, informazione, socializzazione e divertimento.

Il Fitness Day troverà il proprio cuore nella possibilità di partecipare alle lezioni in cui scoprire e provare alcuni dei più moderni corsi di fitness, con allenamenti di pilates aereo, ginnastica funzionale, Metabolic Training, Flexibility Training, Hamazon e Total Body condotti da un team di professionisti tra personal trainer e dottori in scienze motorie. Un momento informativo sarà tenuto da Andrea Dalla Ragione e dalla dottoressa Valentina Fioravanti, fondatori della Body House nel 1991 a Rassina e nel 2014 a Bibbiena, che illustreranno le caratteristiche delle singole discipline per spiegarne le finalità, gli attrezzi utilizzati e le parti del corpo allenate. Il programma del pomeriggio sarà arricchito dalle spettacolari esibizioni di Accademia Karate Casentino e Universo Danza Asd che contribuiranno al Fitness Day con una serie di esercizi dimostrativi in cui saranno impegnati alcuni dei loro giovani allievi, con i tecnici di entrambe queste realtà che resteranno a disposizione per proporre un’occasione di avvicinamento alle rispettive discipline. La palestra Body House ospiterà inoltre gli stand delle sezioni locali di Avis e Aido che sensibilizzeranno verso l’importanza di donare il sangue come una pratica solidale che permette di fare del bene a sé stessi e agli altri, mentre un particolare focus sarà dedicato alla corretta alimentazione collegata alla pratica fisica e sportiva con un approfondimento tenuto dal dottor Mirko Feni, nutrizionista di EatBe. Un’ulteriore occasione di socializzazione e di condivisione verrà garantita dall’aperitivo finale che sarà un’occasione per brindare all’inizio della nuova stagione sportiva, mentre nel corso della giornata saranno previste speciali promozioni sui corsi del 2023-2024. «Il Fitness Day - spiega Dalla Ragione, - è ormai un’attesa e apprezzata giornata di festa aperta alla partecipazione di uomini e donne di tutte le età che ambisce a promuovere occasioni per rimettersi in movimento, per presentare le ultime frontiere del fitness e per approfondire tanti aspetti del benessere psico-fisico che spaziano dall’alimentazione alla donazione del sangue. Il tutto, mettendo in rete atleti, tecnici, società, professionisti e associazioni di volontariato del territorio».