Un punto che va stretto al San Donato Tavarnelle in casa contro la Fermana

Un momento di San Donato Tavarnelle-Fermana

Montevarchi, 19 febbraio 2023 – Finisce in parità la partita casalinga del San Donato Tavarnelle contro la Fermana. Una gara tra due squadre in salute per un pareggio che accontenta entrambe e consente ai chiantigiani di continuare con la striscia positiva di tre pareggi consecutivi.

La gara inizia con due minuti di ritardo per un problema alla porta di sinistra. Il San Donato Tavarnelle scende in campo con il 4-5-1 con Russo schierato a sinistra del blocco di centrocampo e il solo Ubaldi in avanti.

Poi nella ripresa Russo torna al ruolo a lui più congeniale con il tradizionale 4-3-1-2 con Ubaldi e Galligani in davanti. Nella prima parte della gara le squadre sono un po’ contratte. La prima azione arriva al 10’ quando Ubaldi entra in area si libera di un avversario e incrocia: si accartoccia e para Borghetto.

Al 17’ il San Donato Tavarnelle va in gol, Russo serve Ubaldi il cui tiro in diagonale si insacca) ma il signor Bozzetto aveva fermato l’azione per presunto fuorigioco.

Al 20’ ci prova Alessio Rossi, parato, e al 24’ una punizione dalla destra di Russo viene deviata in angolo da un difensore. La prima occasione della Fermana dalle parti di Cardelli è al 29: De Nuzzo sfrutta una punizione, una specie di corner corto, conclusione potente ma è solo calcio d’angolo per gli ospiti.

Al 38’ contropiede sulla destra con Russo che serve Ubaldi botta al volo, ma Borghetto è bravo a sventare la minaccia.

È l’ultima azione di un primo tempo dove un buon San Donato Tavarnelle ha provato a farsi valere ma nel quale non è riuscito a segnare. Nessun cambio nel rientro per il secondo tempo, ma il San Donato Tavarnelle cambia modulo e torna al tradizionale 4-3-1-2. Un cambio che non spiazza la Fermana che va subito in gol.

Azione avvolgente dei marchigiani, poi palla sulla sinistra al limite dell’area per Fischnaller che con un diagonale, dopo aver colto il palo, trova la rete del vantaggio.

Non si scoraggiano i gialloblu chiantigiani e al 51’ Borghetto deve intervenire in maniera provvidenziale in due tempi su Regoli servito da Enrico Rossi. Al 55’ ci prova in contropiede la Fermana: Maggio va sulla sinistra cross sul quale Gkertsos prova la semi rovesciata, alta. Al 66’ angolo di Galligani, testa di Ubaldi, blocca Borghetto.

Passa un minuto e ci prova Alessio Rossi servito da Enrico Rossi: controlla e tiro al volo deviato in angolo. Al 69’ break sulla tre quarti del San Donato Tavarnelle, palla Maggio, cross poer Romeo che si scontra con Cardelli in uscita.

Al 76’ arriva il pareggio. Invenzione di Russo a centrocampo, palla a Ubaldi che salta anche il portiere e segna da posizione defilata. Nei minuti di recupero Gerardini chiama Borghetto ad una deviazione miracolosa, poi ci prova anche Ubaldi. Ma nulla, il risultato finale è 1-1. Un punto importante visti i prossimi impegni, a iniziare da quello di domenica a Pontedera.

A fine gara Leonardo Ubaldi ha commentato: «Abbiamo disputato un’ottima partita, peccato non aver sfruttato al meglio le occasioni che ci sono capitate. Per me era regolare il gol che mi hanno annullato. Ma siamo comunque riusciti a pareggiare e avremmo voluto fortemente portare a casa i tre punti. Dobbiamo essere più cattivi, ce lo ripetiamo sempre. E sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano, anche oggi abbiamo avuto almeno tre occasioni nitide». Andrea Settefonti

Il tabellino

San Donato Tavarnelle-Fermana 1-1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-5-1): Cardelli 6; Carcani 6 (65’ Montini 6), Brenna 6,5, Siniega 6,5, E Rossi 6,5; Regoli 6 (65’ T. Bianchi) 6, Bovolon 6, A. Rossi 6 (77’ Gerardini 6), Galligani 6,5 (85’ Noccioli s.v) Russo 6; Ubaldi 7. All Buzzegoli-Ghizzani 6

FERMANA (4-3-3): Boghetto 6,5; Gkertsos 6, Spedalieri 6,5 Pellizzari 6,5 (85’ Carosso s.v.), De Nuzzo 6; Graziano 6,5, Scorza 6, Misuraca 6,5; Maggio 6,5 (73’ Neglia 6), Romeo 6,5 (85’ Eluteri s.v.), Fischnaller 7 (73’ Busatto 6). All. Protti 6

Arbitro: Bozzetto di Bergamo 6

Marcatori: 47’ Fischnaller (F), 76’ Ubaldi (SDT)

Note: ammoniti Misuraca, Regoli, angoli 7-4