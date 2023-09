Arezzo, 1 settembre 2023 – Un pomeriggio di grande pallacanestro al palasport Estra “Mario d’Agata”. Sabato 2 settembre è in programma una doppia amichevole a partire dalle 16.00 quando i riflettori torneranno ad accendersi sulla prima squadra della Scuola Basket Arezzo che giocherà contro i Dukes Sansepolcro, poi alle 18.30 sarà possibile assistere al match tra la Umana San Giobbe Chiusi di serie A2 e il Basket Golfo Piombino. I due incontri saranno a ingresso gratuito e permetteranno di vedere in azione quattro squadre che, impegnate in campionati di diverso livello, arricchiranno le rispettive preparazioni estive con una preziosa occasione di incontro e di confronto in vista dell’avvio delle gare ufficiali.

Particolari attese sono orientate verso la Amen Bc Servizi Sba che, dopo il forte entusiasmo per la promozione in serie B, sarà impegnata nella prima amichevole. La squadra agli ordini di coach Marco Evangelisti è reduce dalle prime due settimane di preparazione e sfiderà la Dukes Sansepolcro che, guidata da Pier Luigi Mameli, ha vinto l’ultimo campionato di serie D e si appresta a vivere il suo debutto assoluto in serie C. Le maggiori curiosità collegate a questo incontro sono per il debutto dei nuovi acquisti della Sba che sono stati inseriti in un gruppo fortemente rodato che farà affidamento anche su alcuni ragazzi dell’Under19 che sono stati aggregati alla prima squadra. «Siamo pronti a rompere il ghiaccio - commenta Mauro Castelli, presidente della Sba. - L’obiettivo sarà di capitalizzare l’entusiasmo e la carica della scorsa stagione per riuscire a ritagliarci il nostro spazio anche in serie B, con un percorso che prenderà il via con questa amichevole contro una società, la Dukes, che come noi è reduce da una promozione. La giornata del 2 settembre sarà ulteriormente arricchita dalla presenza dalla Umana San Giobbe alla quale siamo legati da un rapporto di amicizia e di collaborazione che permetterà di portare un po’ di serie A ad Arezzo».

Prosegue, nel frattempo, l’avvicinamento alle partite ufficiali per l’Umana San Giobbe che, dopo aver giocato sabato 26 agosto con il Pistoia e martedì 29 agosto con la Reyer Venezia, affronterà in amichevole sabato 2 settembre la Golfo Piombino. La partita arriva in un periodo denso di impegni programmati per rodare la formazione allenata da coach Giovanni Battista Bassi e, pur essendo la terza amichevole su tre in trasferta, è in realtà un appuntamento importante, atto a consolidare il rapporto già in essere con la squadra padrona di casa: la Scuola Basket Arezzo. «Siamo felicissimi di giocare questa amichevole ad Arezzo - dichiara Giuseppe Trettel, presidente della San Giobbe. - Con la società e con il presidente abbiamo un rapporto di amicizia che ci piacerebbe estendere a collaborazione sportiva. Arezzo quest’anno ha ottenuto un’importantissima promozione al campionato di serie B interregionale che ha portato entusiasmo in città e sul territorio e che verrà ulteriormente festeggiata questo sabato. Per noi è motivo di orgoglio essere testimonial di tutto questo».