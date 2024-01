"Un futuro certo per la siderurgia. Acciaio, ora dalle parole ai fatti"

Il futuro del polo siderurgico di Piombino e della Gkn di Campi Bisenzio al centro delle battaglie della Fiom Cgil. Delle due vertenze si è parlato ieri nell’assemblea generale di Firenze, Prato e Pistoia, alla presenza del segretario generale nazionale Michele De Palma, di quello interprovinciale Daniele Calosi e del segretario della Camera del Lavoro di Firenze Bernardo Marasco.

"Le promesse fatte per rilevare il sito industriale di Piombino – ha detto De Palma - non hanno mai trovato realizzazione, ma ora possiamo provare a scrivere una storia nuova dentro la siderurgia italiana, guardando all’acciaio cosiddetto verde. È necessario però che dalle parole si passi ai fatti. Oggi ci sono due soluzioni industriali, quella con Metinvest e quella che sarà firmata nei prossimi giorni con Jsw, su cui noi chiediamo la messa a terra. Per questo abbiamo prima di tutto messo in sicurezza i lavoratori, facendo un accordo sugli ammortizzatori sociali, perché la prima questione è costruire una continuità di vincolo con chi prende gli impianti e l’area".

Sulla vertenza della ex Gkn di Campi Bisenzio (Fi), la Fiom sollecita ancora una volta l’apertura urgente di un tavolo. "È indispensabile, che in un rapporto tra noi, Regione e governo nazionale, ci sia un tavolo – ha detto Palma -. C’è un progetto concreto dei lavoratori, ma anche se ci dovessero essere altri soggetti, la cosa deve cominciare a prendere forma. Non stiamo lottando per gli ammortizzatori sociali, ma per il lavoro. La discussione va fatta con la Regione e ovviamente con il governo, che fino a oggi ha fatto orecchie da mercante. C’è un accordo che siglammo al Mimit e che non è ancora rispettato. Bisogna trovare soluzioni, non è che a un certo punto i problemi possono rimanere in capo ai lavoratori e al sindacato. Altrimenti c’è il rischio che vincano le speculazioni invece del lavoro. Chiediamo anche ai cittadini e alle cittadine di continuare a sostenere la vertenza Gkn, come quella di Piombino".

"In primis il governo, ma anche la Regione e la Prefettura si devono assumere una responsabilità – ha detto Calosi sul caso Gkn – perché qui c’è una crisi ormai consolidata che riguardava 420 persone; oggi sono 170. Se non vengono attivati gli ammortizzatori o non paga l’azienda, cosa che non sappiamo se accadrà, il prossimo 8 febbraio i lavoratori saranno di nuovo senza stipendio. Non è pensabile che mentre noi blocchiamo i licenziamenti, l’azienda trovi il modo di far licenziare i lavoratori per stanchezza, perché senza stipendio non si vive. Abbiamo ottenuto una grande vittoria che riconosce la lotta messa in campo, ma ci troviamo davanti a una situazione inaccettabile". Fra gli altri temi citati nella relazione finale dell’assemblea, lo spezzettamento del ciclo produttivo presso Hitachi e "la potenziale crisi strutturale dell’accessorio metallico della filiera della moda, comparto in forte sofferenza, che nel 2024 potrebbe sfociare in una "tempesta perfetta" di perdita di posti di lavoro e capacità produttiva. Un allarme – si legge - che il coordinamento unitario vorrebbe portare all’attenzione di Regione e Città Metropolitana, che a oggi non hanno nemmeno risposto alla richiesta di confronto".