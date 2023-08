"Uffizi, crescono i giorni con il biglietto più caro"

"Agli Uffizi aumentano i giorni con il biglietto a 25 euro anziché a 12. La notizia sta passando sottotraccia, ma abbiamo appreso che quelli a 25 euro a ingresso da ora comprenderanno tutte le festività, escluso l’8 dicembre". Lo segnalano i sindacati che escono con una nota congiunta firmata dall’rsu di Opera, Filcams Cgil Firenze, UilTucs

Toscana. Finora il tagliando a 25 euro per gli Uffizi (nella foto, il direttore Eike Schmidt) "andava solo dal primo marzo al 30 ottobre", mentre il resto dei mesi cala a 12. "Da ora in poi, con questa modifica, si pagheranno 25 euro fino al 9 novembre. Inoltre, altra modifica, torna il biglietto a 25 euro anche dal 21 dicembre al 9 gennaio. E ancora: l’anno prossimo rincarerà in anticipo, il 21 febbraio anziché il primo marzo". Si tratta "di oltre 30 giorni in più con ingressi a 25 euro. Resta solo l’8 dicembre come festività col biglietto di ingresso a 12 euro".