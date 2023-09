"Troppi voli notturni allo scalo di Peretola"

"Continuano, purtroppo, gli sforamenti nell’orario di atterraggio all’aeroporto fiorentino di Peretola e gli abitanti della zona sono sempre più giustamente esasperati da questa situazione. Una criticità che, a detta del presidente di Enac, da noi direttamente interpellato, si sarebbe dovuta quantomeno ridurre da alcune settimane, ma la realtà dei fatti ci dice che praticamente nulla sia cambiato". Così Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega.

"D’altronde, se si autorizzano partenze dagli scali europei in tardissima serata è chiaro che l’arrivo nel capoluogo regionale non possa avvenire entro le 23 - aggiunge in una nota -; le deroghe relative all’operatività notturna dell’aeroporto in questione, stanno sempre più diventando, colpevolmente, la normalità".