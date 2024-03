Trionfo per il Circolo Schermistico Aretino, la squadra di fioretto femminile vola in Serie A2

Arezzo, 22 marzo 2024 – In una giornata memorabile per la scherma aretina, il Circolo Schermistico Aretino festeggia un successo straordinario. Al recente campionato nazionale di scherma, tenutosi il 21 marzo a Piacenza, la squadra di fioretto femminile, formata da Lucia Virginia Lorito, Camilla Rossi, Giulia Poggi ed Emma Toscanini, si è distinta conquistando una brillante medaglia di bronzo e guadagnando la promozione in Serie A2.

Il percorso verso il podio ha visto le atlete aretine dominare fin dalle prime battute, vincendo tutti e tre gli assalti del girone preliminare. Hanno sconfitto Osimo per 45 a 38, Pesaro con un convincente 45-34 e travolto Adda Scherma con un netto 45-16. Questa performance impeccabile ha assicurato alle ragazze un posto nei quarti di finale, posizionandole temporaneamente al terzo posto nel tabellone eliminatorio.

Il quarto di finale contro il CUS Cagliari ha messo in evidenza la tenacia e il talento della squadra aretina. Nonostante un inizio difficile, una straordinaria rimonta guidata da Lucia Lorito ha ribaltato le sorti dell'incontro, portando le amaranto a una vittoria per 35-22. Sebbene la semifinale abbia visto le nostre eroine cedere di fronte alla potente formazione di Terni, la finale per il bronzo ha riservato grandi emozioni. Le fiorettiste hanno dominato la Leonessa Scherma di Brescia fin dalle prime battute, sigillando il match con un convincente 45-27.

Non meno degna di nota è la prestazione della squadra maschile di fioretto, che, dopo aver conquistato la Serie B1 l'anno scorso, ha affrontato la sfida di mantenere la propria posizione in Serie A2. Nonostante un inizio incerto, il team composto da Jacopo Peruzzi, Tommaso Franzese, Andrea Polvani e Niccolò Cecconi ha assicurato la sua permanenza nella categoria, imponendosi con autorità nell'assalto decisivo contro La Spezia.

Il Circolo Schermistico Aretino, si conferma così una delle eccellenze nel panorama schermistico nazionale, potendo vantare entrambe le squadre di fioretto in Serie A2. Un risultato che testimonia non solo l'abilità tecnica, ma anche lo spirito di squadra e la passione che animano il circolo.