Tribunale di Milano concede proroga a Fimer, malumore dei lavoratori e dei sindacati

Il tribunale di Milano si è espresso sulla Fimer, l’azienda di Terranuova Bracciolini produttrice di inverter per fotovoltaico, concedendo una proroga di due mesi alla proprietà per presentare una proposta definitiva di concordato preventivo. La decisione è stata accolta con evidente malumore dai sindacati e dai lavoratori che sono arrivati a Vimercate nel Milanese dove si trova l’altra sede italiana di Fimer, per manifestare davanti al municipio. Seconda tappa raggiunta dalla delegazione è stato Palazzo Lombardia, sede della Regione, dove una rappresentanza è stata ricevuta all’interno del grattacielo.

"La Regione Lombardia era assolutamente informata di quella che è la vertenza Fimer - ha detto la segretaria provinciale della Fim Cisl Ilaria Paoletti -. Abbiamo ribadito che che due mesi di tempo non li abbiamo". La necessità ora, spiegano i sindacati, è capire se i dipendenti vogliono o no rientrare al lavoro. Immediata la necessità di riunire i lavoratori in assemblea.