Arezzo, 28 marzo 2025 – Tre nuove medaglie arricchiscono l’avvio di stagione del Centro Taekwondo Arezzo. La società aretina è scesa sul tatami nel campionato interregionale Lions Cup che, nella veneta Jesolo, ha riunito oltre mille atleti di novantaquattro squadre di tutta la penisola in due intense giornate dedicate alla spettacolare disciplina dei calci in volo. Il Centro Taekwondo Arezzo ha vissuto la trasferta con cinque dei migliori portacolori del proprio settore giovanile e, in diverse categorie di età e di peso, è riuscito a festeggiare un bilancio particolarmente positivo con un oro e due bronzi, a testimonianza della bontà del percorso di preparazione impostato nella palestra del Liceo Scientifico “Redi” dagli allenatori Andrea Rescigno e Mirco Vannini.

La medaglia più prestigiosa è stata conquistata da Lorenzo Franchi nei -59kg Junior delle cinture nere che ha dimostrato tecnica e carattere nel vincere per 2-0 ogni incontro disputato, superando alcuni dei più forti coetanei d’Italia e meritando così il gradino più alto del podio. I due bronzi, invece, sono stati centrati dai fratelli Matteo e Viola Vincigliati che sono riusciti a emergere, rispettivamente, nei -37 kg e nei -41kg della categoria Cadetti, poi la squadra del Centro Taekwondo Arezzo presente a Jesolo era completata da Costanza Massaini e da Edoardo Rinaldi che hanno potuto vivere una preziosa esperienza di formazione e confronto. Il prossimo impegno fissato sul calendario sono i Campionati Italiani Junior e Senior in programma da venerdì 4 a domenica 6 aprile al palasport Estra “Mario d’Agata” di Arezzo dove Lorenzo Franchi, Mattia Martini e Francesco Nofri vivranno le emozioni di combattere nella massima manifestazione nazionale davanti al pubblico amico.