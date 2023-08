Toscana: hotel occupati al novanta per cento

A fronte di un leggero incremento della saturazione dell’offerta ricettiva delle riviere del Sud e delle Isole, la Toscana ha tassi di occupazione delle strutture ricettive superiori al 90% ed emergono valori di stabilità per la Riviera Adriatica Veneta, del Conero e della Costa Smeralda: lo sostiene Assoturismo Confesercenti. In leggera flessione i tassi di saturazione rilevati per tutte le altre riviere, con un calo più marcato per la Riviera Romagnola. Tra le altre regioni con i tassi di occupazione superiori al 90% ci sono Valle d’Aosta, Liguria, Trentino, Friuli, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e le isole. Per le rimanenti nove regioni la saturazione media oscilla tra il 78% e il 90%. "A Ferragosto si registra finalmente un ritorno alla crescita dei flussi, anche se siamo lontani dalle attese e registreremo con ogni probabilità una flessione di presenze rispetto allo scorso anno", dice Vittorio Messina (foto), presidente dell’associazione.