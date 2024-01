Torna la Ronda Ghibellina, 14° edizione da record

Arezzo, 19 gennaio 2024 – “Quasi 1200 partenti provenienti da 21 paesi del mondo come America e Medio Oriente, rappresentata anche tutta l’Italia con 75 province su 110”. Sono questi i numeri della quattordicesima edizione della “Ronda Ghibellina” annunciati dal sindaco Mario Agnelli durante la conferenza stampa di questa mattina. “Nasce come raduno di trail che negli anni è cresciuto a livello esponenziale con numeri da record” – continua il sindaco Agnelli – “e se a tutto questo si aggiunge che gli atleti arrivano da 21 paesi diversi nel mondo significa che questo è un evento che ha un’importante ricaduta economica nel nostro territorio favorendo così il turismo lento, il turismo sportivo”.

Nei giorni della merla, quindi, sabato 27 e domenica 28 gennaio, Castiglion Fiorentino ospiterà la manifestazione sportiva di corsa che ogni anno richiama moltissimi atleti e appassionati di natura. Un evento sportivo che riaccende il paese in vista della stagione turistica.

“Quattro sono le distanze competitive di gara in questa quattordicesima edizione, su cui i nostri amici atleti si cimenteranno; più due marce non competitive e una camminata-culturale alla scoperta di Castiglion Fiorentino” spiega Renato Menci, presidente dell’ASD Ronda Ghibellina.

A partire dalla “RONDA MINIMA” la prima, la più breve, 14 chilometri circa, per poi passare alla “RONDA ASSASSINA” di circa venticinque chilometri adrenalinici, la terza di quarantacinque chilometri, la distanza classica, la “RONDA GHIBELLINA”, i 400 pettorali sono già andati a ruba, che percorre tutte le creste della Val di Chio; la quarta, come richiesto da più parti e per avere una gara dal taglio internazionale già sperimentata con grande successo nel 2018, la “RONDA GHIBELLINA PLUS”. Una 81 chilometri - 50 miglia, che ricalcherà tutto il perimetro della ronda ghibellina, ma con due anelli di sconfinamento. Ad oggi si sono accreditati atleti di fama nazionale ed internazionale tra gli altri sarà presente anche un maltese con il proprio cane.

Per gli amanti del Trekking, sono in calendario due marce corte e una decisamente più impegnativa. La “MARCIA delle FONTI”, camminata guidata di circa 10 chilometri alla scoperta del vecchio acquedotto Etrusco-Romano, i vasconi di raccolta e le sorgenti che al tempo rifornivano il tutto. La “MARCIA ARDITA”, la marcia più lunga; quella che con i suoi 35/37 chilometri ripercorre il confine del contado. La camminata ad andatura libera, che ricalca il percorso della Ronda Classica, che tocca tutti i punti più caratteristici delle creste e dei borghi della val di Chio. Per gli amanti della camminate culturali, con meno chilometri ma più conoscenza, viene proposta la camminata con guida museale, “Camminata alla scoperta di Castiglion Fiorentino” adatta a tutti e aperta a tutti ma indirizzata in particolar modo agli accompagnatori dei partecipanti alla Ronda così che la domenica mattina possono approfittare per farsi un bel giro.

Per info e prenotazione contattare l’Ufficio del Turismo a uno dei seguenti riferimenti: mail: [email protected] tel. e wapp 0575656493. Da sabato 27 presso il Pala Meoni è stato allestito un mini expo dove le associazioni sportive potranno illustrare la loro manifestazione in programma durante il 2024.

“Un ringraziamento a Renato Menci e agli oltre 200 volontari che ogni anno rendono Castiglion Fiorentino l’ombelico del mondo del trail, come un ringraziamento particolare va a tutte le maestranze comunali per l’attività svolta per la buona riuscita della manifestazione” conclude l’assessore al Terzo Settore e Cittadinanza Attiva, Chiara Cappelletti.