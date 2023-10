Top10 di Altroconsumo. C’è il Banco Fiorentino

Altroconsumo, l’organizzazione che dal 1973 si pone come obiettivo la tutela dei consumatori, ogni anno stila una classifica delle banche operanti in Italia, attribuendo un numero di stelle. Nella classifica il Banco Fiorentino si conferma, anche per il 2023, fra le banche che raggiungono il massimo - 5 stelle - ed è 9° nella classifica generale (che comprende 240 banche) per punteggio, con 360,95 punti. "La banca di Credito Cooperativo Banco Fiorentino-Mugello Impruneta Signa - spiega il direttore generale Davide Menetti (nella foto) - si conferma una banca solida, come dimostrano anche i dati presentati nel nostro ultimo bilancio, chiuso con un utile netto di 53,907 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1.688,25 milioni di euro e impieghi netti a famiglie e imprese per un totale di 856,5 milioni di euro. Il dato di Altroconsumo rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del nostro lavoro".