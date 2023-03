Tiro con l'arco: titoli italiani per la Compagnia Maremmana Arcieri

Tognozzi sul gradino più alto del podio

Grosseto, 23 marzo 2023 - Titoli italiani e podi importanti per i tiratori d’arco della Compagnia Maremmana Arcieri impegnati ai Campionati Italiani Indoor 2023 che si sono svolti a Rimini per il primo Memorial "Giggi Cartoni". Ilaria Tognozzi, Allieva Femminile, è salita sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo iridato 2023 con 559 punti. Ginevra Landi, Junior Femminile, ha sfiorato per soli 4 punti il gradino più alto del podio portandosi a casa un bellissimo argento con 571 punti. Matteo Bilisari, Junior Maschile, dopo una sfida continua contro il suo compagno di paglione e di nazionale, cede per una volee di 3 punti il primo posto a Matteo Borsani(Arcieri del Roccolo) conquistando comunque uno splendido argento con 584 punti. Alessia Bilisari, Ragazze Femminile, è dodicesima facendo il suo nuovo record personale di 505 punti su tripla. Maurizio Rossi, Master Maschile, sedicesimo con 553 punti, Samuele Rosso trentottesimo con 524 punti. La squadra Junior Maschile composta da Matteo Bilisari, Samuele Rosso e Cristian Bertoldi, si aggiudica il terzo posto. La squadra Ragazze Femminile, composta da Alessia Bilisari, Sara Fruscoloni e Serena Pepi si portano a casa un settimo posto. A livello assoluto, quarto posto per Matteo Bilisari, settimo per Ginevra Landi, quarto per lasquadra femminile composta da Ginevra Landi, Ilaria Tognozzi e Alessia Bilisari.