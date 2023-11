Tenuta Perano anche sui mercati internazionali

Tenuta Perano Chianti Classico Docg 2021 è ora disponibile sui mercati internazionali. Il Chianti Classico Tenuta Perano, della famiglia Frescobaldi (nella foto Lamberto Frescobaldi) nasce sulle colline di Gaiole, nel cuore del Chianti Classico. L’annata 2021 è stata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli: a un inverno temperato è seguita una primavera mite che ha favorito lo sviluppo ottimale delle viti. Gran parte del merito per la straordinaria annata va, in ogni caso, attribuito all’estate calda, intervallata da leggere piogge di fine di agosto. Queste, hanno contribuito a una maturazione equilibrata, conferendo al vino profumi intensi e tannini vellutati. Dopo essere state vendemmiate a mano, le uve Sangiovese, coadiuvate da una piccola parte di varietali complementari, sono state vinificate in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata.