Tennis, Saleppico vince il torneo di consolazione del Memorial Slavoj Greblo under 12

Le finaliste del tabellone femminile

Grosseto, 24 marzo 2023 - Preziosa vittoria al Memorial Slavoj Greblo under 12 per Rachele Saleppico. La giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto ha vinto il tabellone di consolazione. E’ terminata con due trofei la spedizione italiana nel torneo Tennis Europe croato, con Ghiselli/Cordella nel doppio maschile e Saleppico nel consolation femminile che si aggiudicano i rispettivi derby in finale. Giornata di derby azzurri in finale e due trofei per la spedizione italiana, che rientrerà col sorriso dal "Memorijal Slavoj Greblo", torneo Tennis Europe Under 12 di scena sulla terra battuta di Vrsar. Edoardo Ghiselli e Lorenzo Cordella si sono aggiudicati l'atto conclusivo del doppio maschile superando 6-1 6-2 Bruno Giovanni Condorelli ed Emanuele Pilotto. La sfida interna ai colori azzurri in finale del tabellone consolation femminile è invece andata a Rachele Saleppico, che ha battuto 4-1 4-2 Virginia Comi: la giocatrice toscana e la lombarda facevano parte degli atleti inseriti nel National Squad partiti per il torneo croato. La tennista del Circolo Tennis Grosseto ha prima battuto 4-1 4-0 la giocatrice locale Nera Skender per poi approfittare del forfait della losvena Uma Vreze ed approdare in semifinale. Virginia Comi (Lombardia), ha vincece superato 4-2 4-0 la slovacca Nela Scibranova.