Tennis, Jasmine Paolini cambia allenatore: via Furlan, spunta l’ipotesi Sara Errani

Firenze, 31 marzo 2025 – Renzo Furlan non è più l’allenatore di Jasmine Paolini. L’annuncio è stato dato dalla stessa tennista toscana con un messaggio colmo di gratitudine.

«Dopo 10 anni insieme voglio dire un enorme grazie a Renzo Furlan per tutto quello che ha fatto per me», ha scritto su Instagram. «Abbiamo fatto un viaggio straordinario, abbiamo condiviso momenti indimenticabili, tra cui un incredibile 2024, la finale a Wimbledon e al Roland Garros, l'oro olimpico a Parigi. E anche nel 2025 siamo partiti alla grande». «Renzo è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona - ha aggiunto la Paolini nel post -. Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro, e resterà comunque una persona importante in questo nuovo capitolo».

Il nuovo capitolo ancora non è noto, ma circolano indiscrezioni clamorose secondo le quali Paolini verrebbe allenata da Sara Errani con la quale ha vinto il doppio olimpico a Parigi.

Furlan, ex tennista Atp, al termine della sua carriera nel 2004 ha iniziato l'attività di coach. È stato responsabile del centro tecnico federale a Tirrenia e negli anni ha collaborato anche con Francesca Schiavone, per un periodo è stato responsabile degli U.20 della Serbia. Con Paolini ha iniziato a lavorare part-time nel 2015, poi a tempo pieno dopo la pandemia nel 2020. Nel 2024 i coach Wta lo hanno eletto allenatore dell'anno nel circuito con Jasmine che è risalita dalla 29/a alla quarta posizione.