Tecnologie Innovative. Un’Accademia Toscana

Nasce l’Accademia Toscana per le Tecnologie Innovative. Formerà figure professionali altamente preparate che le imprese toscane non riescono a trovare. I percorsi formativi, che avranno durata di 4-6 mesi, prevedono una modalità mista fra online e presenza, alternando aula e azienda, e sono aperti a giovani in cerca di prima occupazione, ma anche a lavoratori già inseriti in azienda o inoccupati. "Vogliamo dare risposte efficaci ai bisogni espressi dalle imprese del territorio – spiega Gianluca Angusti (nella foto), presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Firenze -, e abbiamo sempre sostenuto che ci vuole più integrazione fra formazione e impresa, così dopo aver promosso con forza l’attivazione degli Its, oggi completiamo questo percorso con una iniziativa nuova". Info: https:murateideapark.itformazionecorsi41-ict-cybersecurity206-full-stack-developer.