"Tagli forti per i Comuni meno servizi ai cittadini"

"La Manovra varata dal Governo percorre una strada sbagliata: quella di togliere risorse alle autonomie locali, riproponendo una stagione di tagli che credevamo definitivamente superata" dichiara il presidente di Ali Toscana, e sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, commentando la manovra di bilancio per il 2024 varata dal Governo. "In Toscana Irpet ha calcolato che verranno a mancare oltre 46 milioni a Regione, Comuni e altre istituzioni locali. E’ vero che ve ne dovrebbero essere 15 in entrata a determinate condizioni e per alcune realtà, ma il saldo sarà negativo per almeno 31 milioni". "ogliere risorse agli enti locali toscani vuol dire costringere tanti sindaci a dover chiudere o ridurre servizi, a non poter dare risposte alle situazioni di maggior bisogno" conclude il presidente di Autonomie Locali.