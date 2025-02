Arezzo, 28 febbraio 2025 – Subbiano, sabato 1 marzo la partita applaudita

Il fair play arriva dai tifosi dei giovanissimi

Il 1° marzo anche a Subbiano arriva “la partita applaudita” con la squadra dei Giovanissimi B del Marino Mercato Subbiano, sarà questa una partita senza fischi, senza offese senza insulti , ma con soli applausi dagli spalti degli stadi, una partita per dire no alla violenza, fisica e verbale, dando valore allo sport. Una iniziativa dell’ associazione Calcio Fair Play Toscana, del Comitato Regionale Toscana L.N.D., del Settore Giovanile e Scolastico Toscana della F.I.G.C. e di Anci Toscana che ha coinvolto i Comuni. In questa giornata di sabato anche la società del Marino Mercato Subbiano, presidente Paolo Bertini, e l’Amministrazione Comunale di Subbiano, con il Sindaco Ilaria Mattesini, promuovono questo importante progetto di sensibilizzazione sul modo corretto di sostenere i giovani calciatori durante gli incontri di calcio e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi. Ilaria Mattesini , Sindaco di Subbiano: “Abbiamo accettato volentieri questo invito, in accordo con la società del Subbiano calcio, per sottolineare l’importanza del rispetto nel mondo dello sport e per valorizzare il comportamento positivo da parte di tutti giocatori, allenatori, arbitri e soprattutto spettatori. Far parte di questo evento per noi significa anche contribuire a dare visibilità alle squadre locali e al loro valore territoriale sia sportivo che sociale, soprattutto quando si parla di ragazzi” Paolo Bertini, Presidente Marino Mercato Subbiano: “Abbiamo l'onore di avere a Subbiano una delle partite scelte dal Comitato, fra Marino Mercato Subbiano e Colligiana, dei giovanissimi B, girone di merito. Ci sarà un cerimoniale iniziale con il Coni e con le varie associazioni e istituzioni che hanno promosso “La Partita Applaudita”, mentre a fine incontro ci sarà anche una sorpresa, la sorpresa sarà il terzo tempo che noi abbiamo aggiunto e offerto, in cui insieme i ragazzi faranno merenda, per noi quello del terzo tempo è ormai una consuetudine lo facciamo soprattutto con la prima squadra offrendo a volte pane con la porchetta, a volte dolce, a volte pane con l'olio. Ormai da anni come società abbiamo portato avanti iniziative di far play , come far entrare per mano i ragazzi con i giocatori. In effetti abbiamo sempre cercato di educare ad un tifo corretto tutti i nostri giovani e ci vantiamo di non aver preso mai multe dai nostri tifosi nonostante la loro vivacità “ La partita “Subbiano- Colligiana” del Campionato Giovanissimi B, girone di merito, sarà giocata allo stadio comunale di Subbiano alle ore 15,30, con inizio del cerimoniale alle ore 15,15 circa, davanti al consueto pubblico di genitori, parenti ed amici che potranno esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso per vivere la gara sportivamente garantendo un tifo caloroso e sano nel segno del rispetto, del divertimento e della sana competizione. Valerio Peruzzi, assessore allo sport del Comune di Colle Val d'Elsa : “Il progetto della "partita applaudita" ha fin da subito trovato il massimo supporto dalla nostra amministrazione per il grande messaggio che vuole veicolare ai nostri giovani sportivi e i loro genitori. Sempre più spesso infatti accade di assistere a brutti episodi che niente hanno a che vedere con i valori sani dello sport. Il rispetto dovrebbe essere un faro sempre acceso nel percorso di un giovane atleta e dobbiamo fare di tutto per evitare che si ripetano brutti esempi, spesso provenienti proprio da alcuni genitori che non accettano il loro ruolo, caricando di aspettative e pressioni i ragazzi. Come assessore allo sport per il comune di Colle ho fin dal primo momento sposato il progetto condividendo con tutte le nostre associazioni sportive il vademecum che la Figc ha preparato per l'occasione, utile e ricco di spunti di riflessione. Sappiamo che per lasciare il segno sarà un lavoro lungo che richiederà tempo, proveremo quindi a realizzare durante l'anno, collaborando con tutte le associazioni, dei momenti di riflessione che aiutino a ricordare il vero motivo per il quale le nuove generazioni devono appassionarsi in modo sano allo sport, e che alle partite si dovrebbe andare solo per.... " Applaudire " Laura Moneti assessore allo sport del Comune di Subbiano: “Ogni partita dovrebbe essere sempre una “Partita applaudita” ed è questo il messaggio che vogliamo lanciare come Amministrazione, perché il pubblico che applaude e supporta le azioni di gioco aiuta a creare un clima positivo, il pubblico che incoraggia la sportività favorisce il rispetto tra le persone e stimola i giocatori a dare il meglio di sé e a sdrammatizzare azioni perdent, il pubblico adulto rispettoso e sportivo offre un esempio positivo per le nuove generazioni, quei giovani, cioè, che frequentano assiduamente le parti di calcio. Come Assessore allo sport mi auguro che le partite di calcio siano veicoli di temi importanti come il fair play, la solidarietà, l'inclusione e il rispetto reciproco, come genitore, che gli spettatori non diano giudizi negativi sui ragazzi, gli arbitri e gli allenatori, perché come diceva Totò....." nessuno nasce imparato"