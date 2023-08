Sport e beneficenza avanti a braccetto: tutto pronto per la "Da Porto a Porto"

Prato, 1 agosto 2023 – Circa sessanta sportivi, fra nuotatori e nuotatrici, pronti a tuffarsi per percorrere da soli o in staffetta oltre venti chilometri a nuoto, per beneficenza. Tutto pronto per la “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario”, l'iniziativa benefica organizzata come di consueto dalla Polisportiva Amatori Prato.

La sesta edizione della manifestazione, che in passato ha consentito di raccogliere quasi 300mila euro da devolvere all'ATT per l'assistenza domiciliari ai pazienti oncologici, è stata presentata stamani a Prato, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni. Prenderà il via il prossimo lunedì con la collaborazione degli Amici del Guzzo e delle realtà istituzionali di Monte Argentario.

E si svolgerà come di consueto nelle acque dell'Argentario, con una formula sostanzialmente invariata: i partecipanti partiranno da Porto Ercole nelle prime ore del mattino, per approdare a Porto Santo Stefano. Una traversata di circa 22 km, che conferma l'”appeal” internazionale della rassegna: al via, ci saranno un atleta austriaco, due inglesi ed un francese. E che ha fra i propri “padrini” anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il comico Giorgio Panariello: entrambi hanno fatto pervenire un video agli organizzatori della kermesse, lodando l'iniziativa ed invitando gli utenti a sostenerla. "Dal 2018 ad oggi la Da Porto a Porto è cresciuta tantissimo – ha dichiarato Lorenzo Massai, consigliere Att e nuotatore della Pap nonché ideatore della manifestazione – e io sono orgoglioso di essere riuscito a trasformare la mia passione per il nuoto in un’occasione per aiutare chi ha davvero bisogno. Attorno all'evento si è sviluppato un grande movimento, formato da atleti, sostenitori e volontari, che cresce anno dopo anno. E che trova il suo comune denominatore nella voglia di aiutare i malati di tumore e le loro famiglie”.

I fondi raccolti saranno destinati al progetto “SOStegno psicologico ai minori nella lotta al tumore del genitore”. Ogni giorno, in Italia, si diagnosticano a quanto pare più di mille nuovi casi di cancro e si abbassa l’età media dei pazienti adulti. Di conseguenza aumenta il numero dei figli in tenera età che hanno bisogno di un supporto psicologico per affrontare la malattia oncologica del genitore. In particolare, nel 2022 la psicologa infantile ATT dedicata al progetto ha seguito circa 70 giovanissimi, equamente divisi fra Firenze e Prato. Il progetto nasce dunque dall’esigenza di rafforzare questo servizio ed evitare che la malattia del familiare si trasformi in una patologia debilitante per i figli, ai quali sarà offerto un sostegno continuo e adeguato attraverso incontri settimanali individuali. “Un'iniziativa che è una festa di sport e solidarietà – ha chiosato Giuseppe Spinelli, presidente dell'Att - dove il sano agonismo si unisce alla voglia di stare insieme per fare del bene”.