"Sovranità farmaceutica Un impegno dell’Europa"

"Al tema della sovranità energetica e alimentare, l’Europa deve affiancare al più presto quello della sovranità farmaceutica, un settore trainante. Purtroppo l’Ue ha perso il 25% della quota degli investimenti mondiali negli ultimi 20 anni, a fronte delle massicce politiche incentivanti messe in campo da Cina, Usa e Arabia Saudita". Così l’eurodeputata toscana della Lega, Susanna Ceccardi, a margine di una visita alla sede della Menarini di Firenze. "Questa perdita di competitività, cui l’Europa sta tentando di rimediare con una proposta approvata in commissione ad aprile, svantaggia i membri comunitari con maggior presenza industriale e rischia di far danni anche sul piano sociale, a causa delle delocalizzazioni che produce – spiega –. In quest’ottica, realtà come Menarini, presente in 140 Paesi con circa 18.000 dipendenti, di cui 1.000 solo qui a Campo di Marte, devono essere assolutamente tutelate e sostenute sia a livello nazionale che europeo".