"Sienambiente entra nel Gruppo Iren: l'assemblea degli azionisti approva il nuovo statuto"

Si rafforza la sinergia tra Sienambiente e Iren. Dopo il consolidamento di Sei

Toscana avvenuto nel luglio del 2022, spiega una nota, in base ai nuovi accordi, Sienambiente dal primo gennaio 2024 verrà consolidata contabilmente nel Gruppo Iren (40% la quota di capitale sociale detenuta dal Gruppo Irena). L’azienda potrà contare sulle risorse del Gruppo per portare avanti il piano industriale che prevede in particolare il totale rifacimento del polo industriale delle Cortine. Ieri a Siena si è tenuta l’assemblea degli azionisti di Sienambiente che ha approvato il nuovo statuto della società.