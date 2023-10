Sessant’anni di pura qualità. Caseificio di Sorano nella storia

SORANO (Grosseto)

Con i suoi sessant’anni di attività il Caseificio di Sorano è una delle realtà più longeve e importanti del territorio. Sessanta candeline che il noto caseificio festeggerà a dovere con una degustazione in programma proprio oggi in occasione della "Festa delle Cantine di Sorano". Un’occasione per celebrare con tutta la comunità l’ambito traguardo raggiunto. Una realtà, quella di Sorano che coinvolge circa centocinquanta soci, ovvero aziende agricole della zona, ma anche che si trovano anche in Umbria e nel Lazio.

L’azienda, simbolo di qualità e tradizione nel settore lattiero-caseario delle terre del tufo propone una degustazione unica, un’occasione per tutti coloro che amano il buon cibo e per assaporare la varietà di formaggi artigianali prodotti dal Caseificio di Sorano. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nelle deliziose creazioni del caseificio, tra cui il celebre stracchino, che segnò un’importante ripresa nella storia del Caseificio di Sorano, e molte altre prelibatezze. Gli esperti del caseificio saranno a disposizione per guidare gli ospiti attraverso un’esperienza gustativa indimenticabile.

Nato nel 1963 come una cooperativa di pastori, il Caseificio Sociale Cooperativo di Sorano, conosciuto più semplicemente come Caseificio di Sorano, negli anni è cresciuto, sia per numero di soci che per capacità produttiva. Negli anni successivi alla costituzione fu costruito un nuovo stabilimento in grado di trasformare una grande quantità di latte al giorno, contribuendo così allo sviluppo zootecnico dell’intero comprensorio. Con il tempo a favorire una veloce crescita della realtà è stato anche il forte legame tra i pastori veterani e i giovani del luogo, che hanno fatto di un mondo tradizionale il loro mestiere. L’inizio della produzione di stracchino, del quale oggi il Caseificio di Sorano è ancora l’unico produttore in Toscana, è stato un momento estremamente importante, ma a cambiare le sorti della Cooperativa fu l’inizio del nuovo millennio. In una fase economica in cui l’industrializzazione dei prodotti era la cartina tornasole dell’Italia, la scelta del caseificio di mantenere una produzione artigianale fu determinante per quello che sarebbe stato il futuro dell’azienda. Una scelta coraggiosa che ha premiato il caseificio e le sue produzioni.

Oggi si manifesta come realtà viva e dinamica, con circa 150 soci conferenti, titolari di aziende agricole che hanno la loro ubicazione nel comune di Sorano ed in quelli limitrofi della provincia di Grosseto, ma aderiscono alla cooperativa anche allevatori delle province di Siena, Viterbo e Perugia. Oltre all’evento odierno Il Caseificio di Sorano, organizza un evento privato, dove ringrazierà i suoi soci e dipendenti con una cena sociale speciale dedicata a coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda nel corso degli anni. Questi eventi rappresentano un’opportunità straordinaria per condividere la passione, la tradizione e la qualità dei formaggi del Caseificio di Sorano con la comunità locale e con coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda in questi primi sessant’anni di attività. E soprattutto gettano le basi per realizzare progetti in grado di offrire un futuro sempre più roseo.