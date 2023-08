Servizio civile digitale 4.600 posti per giovani

Oltre 4.600 posti, destinati a giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti legati a 76 programmi di intervento da realizzarsi in Italia. Sono questi i numeri del bando del servizio civile digitale al quale si può accedere presentando domanda entro le 14 del 28 settembre. Un’opportunità per i giovani che faranno esperienza mettendo a disposizione dei vari enti le proprie competenze digitali, aiutando le persone a usare pc e smartphone per accedere ai servizi online, in particolare quelli delle pubbliche amministrazioni. Tra i progetti nella regione, si segnala quello di Anci Toscana, ‘Botteghe della salute’, per il quale si cercano 70 operatori volontari in vari piccoli comuni della regione, da Cecina a Impruneta, da Montescudaio a Volterra. I progetti hanno una durata di 12 mesi e prenderanno il via entro il 28 dicembre. Per lo svolgimento del servizio i giovani riceveranno un assegno mensile pari a 507,30 euro. Gli aspiranti volontari possono presentare una sola domanda attraverso la piattaforma Domanda on Line all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.