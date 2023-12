Sblocco Tirrenica. Lavori nel 2025

Riunione al Mit tra il ministro Salvini, lo staff tecnico e l’ad di Anas Aldo Isi per la Tirrenica. Valutate le iniziative per velocizzare l’acquisizione dei progetti esistenti da parte di Anas, per poi procedere alla messa in opera dei cantieri. I lavori saranno finanziati con il contratto di programma e il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori nel 2025. Si è ragionato della prosecuzione a 4 corsie dei lotti 6B (Tarquinia-Pescia Romana) e 6A (Pescia Romana-Tarquinia), dell’adeguamento dei lotti 2 e 3 (Grosseto sud-San Pietro in Palazzi) e delle soluzioni per il tratto centrale da Ansedonia a Grosseto. "Grazie all’impegno del ministro Salvini abbiamo la certezza che i lavori per il potenziamento della Tirrenica potranno presto sbloccarsi" ha detto l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi.