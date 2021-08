Roma, 30 agosto 2021 - Seconda medaglia per la toscana Sara Morganti: nella sesta giornata di competizioni alle Paralimpiadi di Tokyo ha ottenuto il bronzo nella prova di equitazione del dressage individuale freestyle (grado 1). In sella alla sua adorata Royal Delight, sua storica partner, ha totalizzato 81.100, suo miglior punteggio, dietro all'americana Roxanne Trunnel (86.927) e al lettone Rihards Snikus (82.087).

Il terzo posto di oggi si aggiunge al bronzo nel dressage individuale (grado 1) conquistato dalla 45enne di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) il 27 agosto. Gli azzurri salgono così a un totale di 34 podi e per la Toscana è una giornata di grandi soddisfazioni, con il terzo podio dopo quelli di Simone Ciulli nel nuoto e quello della siciliana, ma di natali fiorentini, Maria Andrea Virgilio nel compound. Per Morganti, che in tre giorni ha fatto la storia della paraequitazione italiana, vincendo ben due bronzi in una disciplina in cui il nostro Paese non era mai arrivato al podio, si tratta di un'ulteriore conferma del suo enorme talento, sottolineato anche dal presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli. Di lei, il numero uno del Cip, ha scritto in un post sui sociali: "Tutta l'eleganza di Sara Morganti e di Royal Delight che conquistano un' ltra splendida medaglia di bronzo. Bravissima Sara! Ps. Bravissima anche tu Royal".

E una dedica speciale la regala la stessa amazzone toscana al suo cavallo, che con lei ha calcato i principali palcoscenici sportivi di tutto il mondo. "Sua maestà Royal Delight - con appellativo regale che sottolinea tutto il rispetto e l'amore reciproco che c'è tra le due - L'abbiamo fatto ancora: medaglia di bronzo!", per poi ringraziare tutto lo staff che le ha accompagnate in questa avventura. Che parte da lontano, e sa anche di rivincita dopo il podio solo sfiorato a Londra nel 2019 e la delusione ai Giochi di Rio, con l’esclusione della sua cavalla alle ispezioni veterinarie.

Ora la 45enne vanta nel suo palmares ben due medaglie olimpiche conquistate all’Equestrian Park di Tokyo, che porterà nella sua casa di Barga, frazione di Castelnuovo in Garfagnana, ad impreziosire un medagliere internazionale già ricco di metalli preziosi. E quel sogno, che già si era realizzato tre giorni fa, con quella prima storica medaglia, oggi porta Sara a brillare nell'Olimpo dello sport.