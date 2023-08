Salvini, missione Toscana Slancio alle infrastrutture E Ceccardi bis in Europa

di Gabriele Masiero

Sviluppo, infrastrutture, made in Italy, rapporti con l’Europa e attualità politica. Sono stati gli ingredienti principali della visita di Matteo Salvini ieri sera a Marina di Pisa. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha partecipato a un incontro pubblico promosso dall’eurodeputata Susanna Ceccardi e a più di qualcuno è sembrata anche una specie di investitura per l’ex sindaca di Cascina per un secondo mandato a Strasburgo in vista delle prossime elezioni europee. Lei stessa lo ha ribadito davanti allo stesso vicepremier: "Sono a disposizione del mio partito e di Matteo Salvini".

"Sono stati nove mesi impegnativi, entusiasmanti – ha esordito Salvini – e ringrazio la Lega della Toscana perché è una squadra eccezionale di cui io sono orgoglioso da segretario nazionale". "In Toscana ci sono tanti progetti sui quali sto ponendo grande attenzione - ha aggiunto – la Tramvia di Pisa, sulla quale sono pronto a ragionare, ma anche il potenziamento ferroviario, e di questo andrò a parlare proprio domani (oggi per chi legge, ndr) con i sindaci della Versilia. E poi i collegamenti con Firenze e tante altre infrastrutture che meritano un grande lavoro quotidiano, come è accaduto per l’autostrada Tirrenica che finalmente abbiamo sbloccato, dopo che per anni qualche radical chic la teneva bloccata per non farla passare da dove invece finalmente passerà". Salvini ha parlato anche del suo rapporto con la premier Meloni: "In questi mesi c’è stata con lei una totale sintonia politica e umana. Ho la convinzione che questo governo andrà avanti per tutti i cinque anni così come hanno voluto gli italiani dandoci la loro fiducia. E magari per altri cinque".

Commosso il ricordo di Berlusconi: "E’ stato il numero uno in assoluto e la sua assenza è una grave mancanza per l’Italia". Ha ricordato poi che il voto delle prossime Europee "è decisivo perché noi vogliamo salvaguardare l’Italia", "perché se l’Europa impone le auto elettriche, avvantaggia solo la Cina e manda sul lastrico le fabbriche italiane ed europee".

Oggi Salvini sarà in Versilia dove, su iniziativa del sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi in qualità di presidente dell’Ambito Turistico, vedrà i rappresentanti dei comuni versiliesi. Al primo punto dell’ordine del giorno c’è il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Firenze. Ma i sindaci chiederanno anche rassicurazioni sull’arrivo dei fondi Pnrr. Il vicepremier resterà in Versilia fino a domani quando alle 18.30 sarà ospite alla Versiliana.