Riparte "Boost" per l’orientamento. In Accademia gli incontri gratuiti

Ci siamo, è arrivato il momento. Ricomincia per il secondo anno “Boost - Orientamento, abilità, competenze“, vale a dire il progetto promosso da Fondazione Carispezia e rivolto ai giovani.

“ Boost“ prenderà il via giovedì prossimo 14 dicembre con un calendario di incontri gratuiti che proseguiranno fino a maggio del 2024.

Il progetto - che è nato lo scorso anno con l’obiettivo di offrire strumenti utili all’orientamento scolastico e lavorativo - si svolgerà in Accademia (via Vanicella 12), l’immobile in centro città riqualificato dall’ente di via Chiodo, luogo di studio e di ricerca per giovani e studenti.

Il programma 2023-2024 proporrà corsi e incontri dedicati agli under 30 su differenti temi, con un approccio semplice e pratico.

Il primo corso in partenza – ’Kit trova-lavoro’, suddiviso in due incontri curati da Fabiana Andreani, specialista in orientamento e carriera under 35 – avrà l’obiettivo di offrire tecniche e consigli pratici per affrontare al meglio la ricerca di un lavoro e definire il proprio percorso professionale.

Giovedì 14 dicembre si terrà il primo modulo (“Capire gli annunci e fare il cv“) e, venerdì 15 dicembre, il secondo (“Candidature e simulazione dei colloqui“). Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 17 e dureranno al massimo un’ora e 30 minuti.

Nel corso dell’anno “Boost“ proseguirà con Public Speaking, Guida al mondo del lavoro, Diventa un master di Excel, “Palestra di scrittura“, “Destinazione Europa“, “Prepararsi al Diplôme de Français Professionnel-Tourisme“.

La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione fino ad esaurimento posti, attraverso l’app Accademia La Spezia, scaricabile dai principali store, via whatsapp al 334.3402303 oppure dal link presente nella bio del profilo Instagram Accademia (@accademialaspezia). Per consultare il calendario di tutti gli appuntamenti: www.accademialaspezia.it oppure App Accademia La Spezia.

"Boost – dice il presidente di Fondazione Carispezia, Andrea Corradino – è un progetto molto concreto e pratico che intende aiutare le nuove generazioni ad acquisire strumenti e competenze utili nel loro percorso di crescita. Investire sui giovani è una delle nostre priorità, attraverso iniziative capaci di fornire opportunità nuove che possano aiutarli a raggiungere i loro obiettivi". Gli incontri previsti dal progetto – che rientrano nel calendario condiviso con altri enti del territorio all’interno del Patto educativo di comunità – andranno avanti nel 2024 sempre in Accademia.