Regione, soldi per bonifiche e strade "Basta con questa gestione Fi-Pi-Li"

di Lisa Ciardi

Fondi per la bonifica dei siti inquinati, per la cultura e per la nascita della società di gestione della Fi-Pi-Li. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, insieme al direttore generale Paolo Pantuliano, ha presentato ieri la seconda variazione di bilancio approvata mercoledì dal consiglio regionale. L’atto mette in campo circa 40 milioni di euro di investimenti divisi fra le bonifiche (27) e altre voci (ulteriori 10 milioni), più 10 milioni di spesa corrente per la cultura. Fra gli investimenti anche 2 milioni di euro per la costituzione di Toscana Strade, la spa che dovrà gestire la grande arteria toscana, occupandosi di incassare il pedaggio ipotizzato per i Tir. "Sto aspettando in questi giorni che arrivi il parere degli enti nazionale per partire", ha detto il governatore. "Abbiamo bisogno con urgenza di questa società: dobbiamo avere un’altra cultura della manutenzione. Quest’anno avevo voluto che dal 1° giugno al 30 settembre la Fi-Pi-Li non avesse cantieri. Invece ci sono stati richiesti lavori per un mese. Poi, con superficialità, siamo stati avvertiti della proroga di un altro mese e ci troviamo file di sette chilometri. Basta. È una modalità di gestione, questa dalla Città Metropolitana, che rivela la sua non funzionalità". Sempre fra gli altri investimenti, quasi 7 milioni per acquisire l’intero capitale di Sici (Sviluppo imprese centro Italia) e trasformarla in società in house di Sviluppo Toscana spa.

Passando alle bonifiche dei siti inquinati, per l’area Sin di Massa Carrara sono stati stanziati 12 milioni e 15 milioni per la Sr 429, dove è stato rilevato il Keu. "Anticipiamo i soldi - ha spiegato Giani - perché questi luoghi non possono più aspettare. Poi ci verranno restituiti una volta individuate le responsabilità". Altro grande capitolo, quello della cultura, che oltre al contributo annuale di 2 milioni per la Fondazione Teatro della Pergola, conta tantissime voci, fra bandi e stanziamenti mirati. La variazione di bilancio è passata a maggioranza, con il sì di Pd e Iv (no di Lega, FdI, M5S, Gruppo misto-Toscana domani).

Approvato un emendamento presentato da Giani per spostare un milione di euro circa dai beni culturali agli interventi per lo sport. Ok anche a un emendamento di Elisa Tozzi (Gruppo misto-Toscana domani) per il secondo ponte sull’Arno a Figline-Incisa; e ancora a tre ordini del giorno di Fratelli d’Italia per la progettazione di invasi e reti irrigue, l’integrazione sociosanitaria e l’inserimento di San Godenzo nello stato di calamità per il maltempo di maggio. Respinti infine sei ordini del giorno di Fdi e cinque del Movimento 5 stelle.