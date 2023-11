Prima, storica, vittoria di una squadra femminile della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 26 novembre 2023 – Prima vittoria di una squadra femminile targata Scuola Basket Arezzo. Il traguardo è stato raggiunto dalle ragazze dell’Under13 che, al debutto nel campionato regionale di categoria, sono riuscite a imporsi sulle coetanee della Florence Basket di Firenze con il punteggio finale di 37-21 che ha permesso di registrare una data storica per la società aretina. Questo risultato è frutto di un percorso impostato dalla Sba a partire dal 2019 con il coordinamento di Roberta Bindi per favorire la costituzione di un settore giovanile femminile, con una costante crescita in termini di partecipazione e di entusiasmo fino ad arrivare all’attuale gruppo di circa sessanta bambine e ragazze che sono oggi divise nelle diverse categorie dal minibasket Nova Verta all’Under17.

Le maggiori attese sono orientate proprio verso l’Under13 dove militano venti cestiste nate tra il 2011 e il 2013 che stanno vivendo le loro prime esperienze nel campionato toscano guidate dal nuovo allenatore Adriano Alfieri, con il supporto del preparatore atletico Giosuè Cabitta. Il percorso in regione ha preso il via contro la Florence Basket e le aretine, in svantaggio dopo due quarti per 13-15, sono state protagoniste di un’ottima prova collettiva in cui la grinta e il carattere hanno permesso di ribaltare il risultato e di arrivare a festeggiare la vittoria finale. Il successo trova le proprie radici in un percorso avviato nelle scorse stagioni nel minibasket con un primo approccio ludico, motorio e tecnico alla disciplina che ha permesso ora di sostenere una preparazione mirata anche alla tattica e alla lettura delle situazioni di gioco, trovando terreno fertile in un gruppo di ragazze particolarmente attente, entusiaste e determinate. «Questo risultato nasce da una lungimirante programmazione impostata dalla società e fortemente voluta dal presidente Mauro Castelli che è stato il primo a credere nel progetto femminile - spiega Bindi. - La Scuola Basket Arezzo ha dunque orientato un forte impegno e investimenti mirati proprio per lo sviluppo del settore femminile che hanno trovato espressione anche nella scelta di potenziare lo staff tecnico con Adriano Alfieri e che sono stati sostenuti da un costante aumento del numero delle bambine e delle ragazze. La nostra Under13 è la testimonianza della bontà di un progetto che parte dal minibasket e che arriva all’agonismo, con una squadra che nella prima uscita stagionale ha dimostrato la determinazione, la preparazione e il desiderio di vincere necessari per prevedere un futuro di ulteriore sviluppo e di grandi soddisfazioni».