Prezzi, fine pena mai Alimentari e mutui affondano i risparmi

di Gigi Paoli

I numeri non mentono. Mai. E nei numeri raccolti ed elaborati da Ires-Cgil Toscana c’è la piena risposta alle preoccupazioni e alle ansie delle famiglie toscane che ogni giorno vanno a fare la spesa e si ritrovano in mano scontrini sempre più alti a fronte dell’acquisto di sempre meno prodotti. O continuano a veder crescere la rata mensile del mutuo per una prima casa acquistata col sudore di anni di lavoro e sacrifici. E’ una combinazione letale per le tasche dei toscani: inflazione alle stelle che divora i salari (quelli sì, magicamente cristallizzati a fronte di aumenti biennali di fatturati e utili da parte delle imprese), prezzi degli alimentari che volano, mutui e prestiti con tassi in impennata.

E non basta, no, la discesa del costo dell’energia, passato dai 66 euro al kWh ai 23 circa di oggi. Alla gente non basta affatto, e l’effetto inflattivo si riverbera in modo drammatico sul portafoglio del cittadino, delle famiglie. Per Ires e Cgil Toscana, l’inflazione avrebbe "sostanzialmente ‘divorato’ l’incremento della massa salariale complessiva, pari al 5,2% nel 2022 e al 2% nella prima metà del 2023, determinando una perdita di potere d’acquisto pari a circa il 9% in 18 mesi". Questo perché nel corso del 2022 in Toscana l’inflazione è cresciuta del 12% e la variazione fra questo giugno e quello del 2022 tocca un +7,2%.

Ma facciamoli, questi conti in tasca ai toscani. Che sono anche molto più semplici e comprensibili. E’ una difficoltà che si tocca con mano, ogni giorno: nei 18 mesi tra gennaio 2022 e giugno 2023, un lavoratore dipendente della Toscana ha perso in media 2.411 euro in termini di potere d’acquisto, 2.712 se è occupato nell’industria.

E sui generi alimentari, i cui prezzi crescono anche più dell’inflazione stessa, la stangata è evidente: nel 2021 una spesa mensile di una famiglia di quattro persone era pari a 500 euro, oggi per lo stesso paniere di prodotti se ne devono tirar fuori 586,50.

L’aumento dei tassi rende inoltre più difficile e costoso per le famiglie l’accesso al credito per la prima casa: secondo lo studio Ires-Cgil, in questo mese di agosto, è del 3,95 per cento il tasso medio – praticato dalle quindici maggiori banche presenti sul territorio regionale – per un mutuo prima casa a trent’anni, con un importo richiesto di 200mila euro ed Ltv pari all’80 per cento (Ltv è quel parametro finanziario che indica il rapporto tra l’importo del finanziamento e il valore del bene che il mutuatario intende ipotecare a garanzia del prestito).

In sedici mesi l’incremento della rata media per le nuove erogazioni è pari a circa 260 euro mensili, ovvero 3.120 annui (+37,5%): si è passati da una rata mensile di 691 euro nel primo trimestre 2022 a una di 950 oggi. Impressionante. E soprattutto devastante per le finanze delle famiglie.

Che infatti hanno una paura maledetta per il futuro prossimo: un’indagine di Federconsumatori e Ires Toscana è un altro specchio della realtà che ci circonda. Alla domanda ’Pensi che le attuali prospettive economiche, ti consentiranno in futuro di gestire la tua esposizione creditizia?’, due terzi di coloro che hanno risposto teme di avere qualche problema a onorare gli impegni assunti: il 51,9%, più di uno su due, si aspetta qualche difficoltà, mentre il 13,2% è già convinto che sarà difficile non capitolare davanti alle avversità. Infine, il 24% ha avuto difficoltà a pagare le rate, e per un altro 12% quelle stesse difficoltà sono diventate croniche.