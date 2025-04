Arezzo, 16 aprile 2025 – Presentato nella sede della Ittedi nel comune di Pergine-Laterina, il memorial Daniele Tortoli di ciclismo riservato alla categoria Elite e Under 23 e in programma domenica 4 maggio con partenza e arrivo a Montalto. Undicesima edizione di una corsa a livello nazionale ma già diventata una classica nel ricordo di Daniele Tortoli, apprezzato tecnico di ciclismo che viveva proprio a Montalto e scomparso a soli 58 anni nel 2013. In palio anche il trofeo Petroli Firenze, la Coppa Ittedi, L'organizzazione è del Gs Montalto con il presidente Mauro Cerri e tanti validissimi collaboratori.

Il via verrà dato alle 13,30, poi da Montalto verso Levane, Bucine, Badia Agnano, Pieve a Presciano, Pergine, Poggio Bagnoli, Montalto, quindi Levane, La Querce, Montalto, Laterina, strappo di Monsoglio, Castiglion Fibocchi, San Giustino, Latereto, Ponte Romito, Montalto da ripetere due volte, mentre nella tornata conclusiva è previsto il muro dei Macelli che porta a Laterina, poi l'impennata di Ponte Romito verso l'epilogo di Montalto al culmine di 172 chilometri con arrivo previsto prima delle 18

Iscritti circa duecento corridori in rappresentanza di quasi tutte le migliori squadre nazionali.