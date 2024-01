Prato, via al processo al tecnico imputato di aver manomesso il macchinario. La morte di Luana torna in aula

"Nessuno dice che mia figlia ha girato quattro volte con tutto il corpo in quel subbio su cui si arrotolano i fili. I fili colorati del sangue di Luana". Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando il 3 maggio 2021 all’Orditura srl a Montemurlo, esce dall’aula di tribunale con gli occhi lucidi. Ieri è cominciato il processo al tecnico manutentore, Mario Cusimano, accusato di concorso in omicidio colposo per avere materialmente eseguito la manomissione al macchinario che ha causato la morte della ragazza. I titolari della ditta hanno già patteggiato.

Ieri sono stati sentiti due tecnici dell’Asl e il perito della procura. E’ un dato assodato che Luana sia morta stritolata dall’orditoio. Come è certo che l’orditoio da campionatura a cui era addetta è stato manomesso in ben tre punti. Il punto del processo, però, non è tanto quello di stabilire come sia morta Luana, quanto di capire chi abbia tolto le sicurezza all’orditoio. La procura è convinta che sia stato il tecnico Cusimano la cui ditta – risulta dagli atti – si sarebbe occupata della manutenzione nella ditta dal 2018. Di parere contrario l’imputato, difeso dall’avvocato Melissa Stefanacci, che si è sempre dichiarato innocente.

Una parte importante della deposizione dei tecnici si è incentrata sul ritrovamento di alcune fatture. Alcune erano effettivamente intestate alla ditta di Cusimano, altre riconducibili ad altri. La prossima volta saranno sentiti i colleghi di Luana.