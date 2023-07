Porto di Viareggio, braccio di ferro Ancora nessuna intesa sull’Authority

di Paolo Di Grazia

Nei bassi fondali del porto di Viareggio – dove spesso e volentieri si arenano i grandi e lussuosi yacht – rischia di impantanarsi anche la politica. Proprio il porto di Viareggio infatti (insieme a quelli del Giglio, dell’Argentario e dell’Elba) è lo scenario di guerra – politica s’intende – fra il Governatore Eugenio Giani e il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Che proprio non riescono a trovare un accordo sul nome da mettere a capo della Port Authority, l’ente incaricato in sostanza di programmare e delineare le attività dei quattro porti in questione.

L’ultimo nominativo proposto da Giani, Andrea Giannecchini, presidente della Cna della provincia di Lucca sembra già essere bruciato prima ancora di una sua nomina. "Ho avuto il consenso di enti e delle aziende nautiche – ha detto il diretto interessato. Ma pur provandoci non ho avuto ancora modo di confrontarmi con l’amministrazione comunale di Viareggio". E questo perché il sindaco di Viareggio – d’accordo con gli altri tre sindaci interessati – è fermo nel volere a capo dell’Autorità Portuale l’ex comandante delle Capitanerie di Porto di Viareggio e Livorno Giuseppe Tarzia.

Ma come siamo arrivati fino a qui? Serve provare a fare un breve riassunto. La vicenda nasce nella primavera dello scorso anno quando Giani, senza riuscire a trovare un’intesa coi sindaci, nomina segretario della Port Authority un suo uomo di fiducia, Alessandro Rosselli. Il comune di Viareggio si oppose a questa nomina e fece ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo recentemente ha dato ragione a Del Ghingaro sostenendo che la nomina doveva essere concordata fra la Regione e i sindaci. La replica di Giani arriva immediata: fa rientrare dalla finestra in qualità di commissario pro tempore Rosselli. Mentre in prcedenza aveva cambiato la legge regionale togliendo il dirittto di veto ai sindaci dopo i primi due nominativi non accettati. E qui è iniziata un’altra partita: i sindaci hanno proposto Tarzia che, avendo compiuto i 65 anni, per la Regione avrebbe superato i limiti di età. Giani ha indicato l’ex sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. Ma questa candidatura è stata ritirata perché anche Giani si è reso conto che Del Dotto era incompatibile in quanto, nella sua veste di avvocato, aveva diversi contenziosi con il comune di Viareggio. Ed è così che si è arrivati a Giannecchini di Cna. Che non sarà accettato dai sindaci.

Che cosa accadrà adesso? E’ un bel rebus. Per i sindaci quello di Giannecchini è solo il primo nominativo, perché Del Dotto era stato ritirato dalla Regione stessa. Per Giani, invece, Giannecchini è il secondo nominativo proposto. Dopo il quale potrebbe procedere d’imperio. E intanto il sindaco del Ghingaro ha convocato per domani una conferenza stampa.