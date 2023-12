Pomeriggio di festa al tennis club castiglionese

Arezzo, 22 dicembre 2023 – “La festa di Natale al PalaMeoni e stato un successo di partecipazione e divertimento e ci ha resi ancora più orgogliosi del ruolo sociale svolto dal Tennis Club Castiglionese negli ultimi 10 anni. Vedere il palazzetto pieno di bambini ha lasciato in tutto il Consiglio Direttivo e in tutto lo staff tecnico una sensazione positiva e una spinta a fare e dare ancora di più. Proprio ieri sono uscite le classifiche annuali delle scuole tennis e la nostra scuola è risultata 84° su 1937, la conferma di essere ormai un'eccellenza a livello nazionale”.

Così Giuseppe Pianaccioli, presidente del “Tennis Club Castiglionese”, all’indomani del pomeriggio di festa per i giovani atleti e delle loro famiglie. La festa è stata anche l’occasione sia per fare il resoconto annuale delle borse di studio intitolate ad Alfeo Tanganelli, Federica Canneti, Piero Guazzini e all'Ente Serristori che per ricordare i risultati sportivi ottenuti durante l’anno che volge al termine.

Ecco che, alla presenza del sindaco Mario Agnelli, sono stati consegnati i riconoscimenti alla squadra la Festa di Natale che ha visto la squadra femminile promossa in Serie B1, da imbattuta, lo scorso giugno, e alla squadra Under16 Femminile per il 6° posto nazionale recentemente conquistato.

“Bravi tutti al Tennis Club Castiglionese, dal direttivo del circolo agli atleti e alle atlete che, in questa stagione sportiva, hanno raggiunto livelli eccellenti anche a livello nazionale” conclude il sindaco Mario Agnelli.