Polo logistico per Fendi a Serravalle Pistoiese

La Regione Toscana punta sul settore del lusso come uno degli ambiti produttivi più vitali e capaci di valorizzare l’elevata artigianalità presente sul territorio e il rapporto elettivo con gli investitori esteri ed italiani nella moda. "’Sono soddisfatto che Fendi abbia deciso di consolidare le sue attività in Toscana con un ulteriore investimento nella logistica che fa seguito al nuovo sito produttivo di Bagno a Ripoli". Così il presidente della Regione, Eugenio Giani, commenta la proposta di un protocollo d’intesa per il nuovo Polo logistico di Fendi e per lo sviluppo delle aree industriali a Serravalle Pistoiese, approvata in giunta lunedì. Nell’attesa che Fendi entri in possesso definitivamente della nuova area in provincia di Pistoia, la delibera della giunta regionale anticipa le linee del protocollo che verrà firmato nelle prossime settimane fra il sindaco Piero Lunardi e l’amministratore delegato di Fendi, Serge Brunschwig.