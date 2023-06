Pnrr per lo sviluppo turistico e urbano di Firenze, convegno promosso da Banca Finint e Sinloc Un convegno a Firenze per illustrare i nuovi strumenti del Pnrr per lo sviluppo turistico e urbano della Regione. 175 milioni di euro per il turismo sostenibile e 102,3 milioni per i piani urbani integrati. Interventi per la transizione verde, digitale e mobilità sostenibile.