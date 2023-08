Pnrr, Giani all'attacco a Firenze: "Il governo spieghi dove recuperiamo le risorse"

"Mi dicano dove: se finora devo star dietro a quello che è stato genericamente detto, non mi convince". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rispondendo alle dichiarazioni di Giovanni Donzelli, deputato di Fdi, secondo cui le risorse tagliate nella rimodulazione del Pnrr saranno recuperate attraverso una sostituzione della fonte di finanziamento.

"Il dato di fatto è che questo governo ha rimandato a Bruxelles un dossier tagliando in Italia 16 miliardi di progetti Pnrr, in Toscana un miliardo -, ha aggiunto Giani - A me sembra una cosa grave e spero che vengano indicate le risorse ma ancora non mi hanno indicato dove queste risorse arriveranno". Secondo il governatore toscano "viene detto che gran parte di queste risorse che vengono tagliate, perché questo governo ha tagliato 16 miliardi di euro fra ciò che già l’Italia aveva ottenuto col Pnrr, in Toscana significa togliere un miliardo di euro su progetti che riguardano l’ambiente, la sanità, la difesa del suolo, verranno recuperate col Fondo di sviluppo e coesione. Ma noi le abbiamo tutte impegnate per quello che il Fsc consente di fare: opere di modernizzazione infrastrutturale, le strade che invece con i fondi europei e con i fondi del Pnrr non è possibile fare". Sulla sanità, invece, per Giani "anche qui noi abbiamo già impegnato queste risorse" dell’articolo 20 della legge 671989 "in progetti molto importanti". E spiega: "Abbiamo firmato un protocollo per realizzare la casa di comunità a Siena, quella è finanziato con l’articolo 20. L’ospedale di Livorno è finanziato con l’articolo 20. Dovrei dire ai senesi e ai livornesi che non facciamo più la casa di comunità o l’ospedale perché dobbiamo mettere lì ciò che il governo ha tagliato come finanziamenti? Non mi sembra una cosa tanto felice".

Fratelli d’Italia nuovamente in campo con il consigliere regionale Alessandro Capecchi: "ll Governo ha garantito che ci sarà copertura finanziaria per tutte le opere per le quali i contratti sono già stati firmati e i lavori sono partiti. Non è stato tagliato nessun intervento dal Piano. Infatti il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 non è stato modificato in alcun modo".