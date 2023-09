Play together, alleniamoci contro la violenza

Arezzo, 28 settembre 2023 – Si intitola PLAY TOGETHER #alleniamocicontrolaviolenza ed è l’iniziativa che domani, venerdì 29 settembre, dalle ore 15.30 alle 18.30, vedrà il centro storico di Monte San Savino trasformarsi in una sorta di villaggio sportivo a cielo aperto, grazie alla partecipazione di ben undici società sportive del territorio che si cimenteranno nelle proprie discipline, rivelando come lo sport sappia parlare il linguaggio della non violenza.

Organizzata dal Comune di Monte San Savino, con il coordinamento dell’Associazione Premio Internazionale Semplicemente Donna, la manifestazione nasce, infatti, con un obiettivo ben preciso: mostrare come lo sport, la cultura, la comunicazione e l’arte siano forme di aggregazione e, soprattutto, strumenti potenti per superare ogni forma di disparità e contrastare ogni genere di violenza. Un progetto di grande significato a cui hanno deciso di prendere parte, attraverso esibizioni e dimostrazioni pratiche delle proprie attività, l’ASD Tai Chi Chuan Arezzo, il Tennis Club Castiglionese, l’ASD Nrgym Taekwondo Arezzo, la palestra Eracle-Fitness Evolution Club, la Danz’Art ASD, la SBA Scuola Basket Arezzo, le sezioni di pallavolo e ginnastica ritmica della Polisportiva Savinese, la Happy Fun, la SSD Sansovino Calcio e la ASD All Stars Arezzo Special Olympics.

Ai giovani atleti e atlete in azione, si uniranno anche i premiati che, la sera stessa, riceveranno il primo Harmony Award #StopViolence: sei grandi ospiti che si metteranno a disposizione per foto, autografi e scambi d’opinione, diventando veri e propri punti di riferimento e testimonial di questa corale campagna di sensibilizzazione. Al termine dell’iniziativa, tutti i partecipanti, riuniti dietro uno striscione, saranno coinvolti in una fotografia finale di gruppo che sarà subito divulgata ai media e attraverso i social network.

Alle ore 21, il Teatro Verdi di Monte San Savino aprirà, invece, il sipario sulla prima edizione dell’Harmony Award #StopViolence condotto dai giornalisti Massimo Boccucci e Massimiliano Morelli: un evento che vedrà protagonisti lo psicologo Andrea Bilotto, esperto di cyberbullismo, l’ex pallavolista Simona Rinieri, attuale responsabile del settore giovanile della Teodora Ravenna, la giornalista Daniela Simonetti, autrice del libro-inchiesta “Impunità di gregge: sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport”, l’ex calciatore bianconero Michele Padovano, reduce da una lunga vicenda giudiziaria che l’ha proclamato innocente solo dopo sedici anni, l’atleta paralimpica Oxana Corso, velocista delle Fiamme Gialle plurimedagliata, e l’allenatore della Nazionale di calcio U19 Bernardo Corradi che, insieme alla moglie Elena Santarelli, ha dovuto affrontare la grave malattia del figlio maggiore.