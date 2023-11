Piano regionale integrato per la mobilità 2023

Presentato a Firenze il monitoraggio del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità 2023. "Penso alla ferrovia fra Pistoia e Montecatini, con l’apertura della galleria di Serravalle, all’Alta velocità, al sottoattraversamento e la nuova stazione; al progetto che porterà l’anno prossimo alla posa della prima pietra del ponte fra Signa e Lastra a Signa strategico per la Piana. E la valorizzazione delle tramvie grazie alle risorse regionali del Fesr dell’Fsc per prevedere anche la continuità della linea 2, da Peretola fino a Sesto" ha sottolineato il governatore Giani. E inoltre "stiamo lavorando con molta forza per dare, anche attraverso Anas, risposte sulla E78, ovvero il collegamento fra Siena e Grosseto, dove sono in corso tre appalti, e sulla 429, con il completamento del lotto che la Regione, con più di 30 milioni, ha in esecuzione sulla strada che collega Poggibonsi ad Empoli, nel tratto fra Certaldo a Castelfiorentino".