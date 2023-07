Pesca: ancora un grande successo per il Trofeo Mormora d’Oro

Grosseto, 6 luglio 2023 - Ancora un grande successo per il Trofeo Mormora d’Oro. Anche quest'anno il litorale della Giannella è stato teatro della venticinquesima edizione di questa manifestazione di pesca sportiva con la gara si surfcasting box a due, ovvero una disciplina di pesca sportiva con canne da lancio. Gara che è stata caratterizzata dalle nuove normative Fipsas che prevedono il rilascio della preda dopo essere stata misurata. Si sono sfidate 42 società provenienti da 16 provincie, 6 regioni, 2 nazioni (Italia e Tunisia), per un totale di 200 garisti, 20 ispettori di sponda che prima della gara si sono rifocillati presso il campo sportivo del Fonteblanda, dove era stato allestito un buffet a base di pasta con ragù di cinghiale. La gara si è svolta dalle 21 alle 2, per cinque ore di battaglia a colpi di orate, mormore ma anche tanti gronghi. E’ stata una lunga nottata per i giudici federali Nicola Gildi ed Angelo Da Ros, i quali hanno provveduto a registrare le numerosissime prede allamate e debitamente rilasciate A vincere è stata la coppia composta da Adriano Maiocchetti e Andrea Solazzi del Latina Casting Club; secondo posto per Matteo Sighieri e Dario Pratali dell’Aps Cecina; terzo posto per Riccardo Barzagli e Massimiliano Bulleri del Casting Club Blue Marlyn Pisa. Invece, il trofeo speciale “Bruno Casetti”, per la mormora da 35 centimetri, è andato alla coppia formata da Dario Cammelle e Massimiliano Pampaloni della Società Oltreonda Firenze. La gara si è svolta senza particolari problemi grazie anche all'impegno di tutti i componenti della società organizzatrice Apsd Etruria.