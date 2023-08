Pay Care fa dietrofront a Siena: rilancio in vista per i lavoratori

Fumata bianca dall’incontro avvenuto l’altra sera tra i vertici aziendali di Pay Care e una delegazione della Fim Cisl di Siena. All’ordine del giorno c’erano le vertenze aperte da alcuni lavoratori contro l’azienda di Monteriggioni per il mancato rispetto dell’accordo quadro (finora non rispettato) firmato al tavolo regionale in merito agli incentivi per gli esodi volontari e la ricollocazione degli addetti presso altre realtà produttive.

Il segretario della Fim Cisl, Giuseppe Cesarano, ha colto l’occasione per togliere dal tavolo l’ipotesi di altri ammortizzatori sociali, ottenendo da Pay Care garanzie per la proroga del contratto di solidarietà (in scadenza a fine anno) fino al 31 dicembre 2024. Ma non finisce qui: "L’azienda ha ribadito di non avere risorse economiche per coprire le uscite volontarie e la ricollocazione dei dipendenti presso altre aziende – sottolinea Cesarano –, ma ha garantito la disponibilità a utilizzare i fondi a bilancio per rilanciare il sito di Monteriggioni, che quindi non verrà chiuso".

Il leader della Fim Cisl continua: "Pay Care ha dunque preso l’impegno a garantire l’operatività del perimetro senese grazie all’arrivo di nuove commesse interbancarie. Quanto ai contenziosi in essere – è l’annuncio – la questione verrà gestita dall’ufficio legale di Konnecta, la capogruppo spagnola che ha rilevato le quote di ComData, che si dice pronta ad andare in giudizio e a rispettare l’esito delle sentenze". Una boccata d’ossigeno dunque per i 47 lavoratori del sito di Monteriggioni, che nei mesi scorsi avevano manifestato chiedendo l’intervento del governo nazionale.

Cristina Belvedere