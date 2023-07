Parco industriale nell’area dell’ex Gkn. Per la "Cassa" primi segnali

Il futuro della ex Gkn è nel mondo delle cooperative. Ma il presente è sulla Torre di San Niccolò a Firenze. Domani in Regione è convocato un incontro istituzionale per presentare i primi risultati dello scouting pubblico per la riconversione del sito di Campi Bisenzio, l’ex fabbrica di semiassi adesso chiamata Qf e di proprietà dell’imprenditore Francesco Borgomeo, che da mesi l’ha messa in liquidazione. Secondo le ultime indiscrezioni, la reindustrializzazione potrebbe ripartire da un gruppo disponibile ad acquisire l’area industriale – un consorzio di imprese liguri ed emiliane – e aprirla anche ad altri imprenditori. Come ha detto Valerio Fabiani, consigliere speciale del governatore Eugenio Giani, il sito di Campi dovrebbe diventare un parco industriale, una sorta di condominio con più attività. In questa coabitazione c’è spazio per il progetto presentato dal Collettivo di fabbrica sulle energie rinnovabili. I lavoratori, però, ci vanno con i piedi di piombo: la prudenza è dovuta al fatto che sono ormai passati due anni da quando sui loro cellulari arrivò la notizia dei licenziamenti. Così le tute blu continuano la protesta. Sulla Torre stanno chiedendo a gran voce "fatti concreti" per la reindustrializzazione e per le retribuzioni che non ricevono da ottobre scorso. Ieri sono arrivati i bonifici dei primi mesi di cassa integrazione (con valuta dal 10 luglio).

Barbara Berti