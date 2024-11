Paolo Lucci partecipa alla Dakar

Arezzo, 20 novembre 2024 – Prosegue il legame indissolubile tra la Dakar e Castiglion Fiorentino. Manca poco più di un mese all’inizio del rally più affascinante ed estremo del mondo, e il castiglionese Paolo Lucci ha già iniziato la preparazione in vista di una gara che lo vedrà partecipe per la quarta volta, dopo che nell’ultima edizione fu coinvolto in uno sfortunato incidente che lo costrinse ad abbandonare in anticipo la competizione. Una Dakar 2025 che per Paolo Lucci era già iniziata a gennaio scorso, quando ancora non era stato dimesso dall’ospedale. “Oggi non è finita una Dakar – scrisse Lucci sui social dopo l’incidente – è solo iniziata la prossima”.

L’edizione numero 47 della Dakar prenderà il via il 3 gennaio 2025 da Bisha, in Arabia Saudita, e si concluderà il 17 gennaio a Shubaytah dopo un prologo e dodici appassionanti tappe. Paolo Lucci si presenterà ai nastri di partenza in sella ad un prototipo Honda Rally, sviluppato da HRC e sarà supportato da RedMoto, massimo riferimento Honda offroad in Italia, ed in gara avrà l’assistenza di RS Moto Racing Team con l’esperto Simone Agazzi al comando.

“Sono felice di far parte di questo progetto di Honda” - dichiara Paolo – “che a livello morale da una bella carica. Dopo due settimane in Tunisia a giorni parto per il Belgio e per altre due settimane di allenamento. Il mese di dicembre, poi, ritorno a casa. Spero che sia una bella Dakar, di divertirci e di fare un ottimo risultato”.

Paolo Lucci, al netto dello sfortunato epilogo durante l’ultima edizione della Dakar, è stato universalmente riconosciuto come il miglior pilota italiano di rally raid degli ultimi due o tre anni. Tra i risultati più prestigiosi, Lucci può vantare uno splendido piazzamento nell’edizione 2023 della Dakar (15° assoluto).

Adesso per Paolo il programma di avvicinamento alla Dakar prevede una serie allenamenti, la gran parte dei quali in Africa, così da riprendere la dovuta confidenza con la sabbia, le dune ed il deserto. Andrà poi curata la messa a punto della moto e la preparazione di tutto quanto sarà necessario per le due settimane in terra araba.

“Per la quarta volta il nostro Paolo Lucci prenderà il via alla DAKAR” – afferma il sindaco Mario Agnelli che aggiunge – “A noi che lo abbiamo visto crescere, lottare e competere anche in questa durissima competizione non resta che fare il tifo per lui. Forza Paolo siamo tutti con te!”